Toni Kroos soll der deutschen Nationalmannschaft bei seiner Rückkehr sein Selbstverständnis des Erfolgs vermitteln – und will vor allem andere in Szene setzen.

Die Straße, die zur Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt führt, könnte sinnbildlich für den Zustand der Nationalmannschaft stehen – es ist eine einzige Baustelle. Alles ist ziemlich unübersichtlich und ein wenig chaotisch. Es ist schwer, den Durchblick zu behalten, um die richtige Ausfahrt zu erwischen. Doch die Eliteauswahl des deutschen Fußballs hat nun wieder jemanden in ihren Reihen, dem es zumeist spielerisch gelingt, Ordnung auf dem Platz zu schaffen: Toni Kroos.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal sitze“, murmelt der 34-jährige Rückkehrer fast unbemerkt vor sich hin, um dann mit deutlich mehr Nachdruck zu sagen: „Ich freue mich, da zu sein.“ Und das, obwohl Kroos weiß, welche Aufgabe auf ihn wartet – schließlich beschreibt er den Zustand der Nationalmannschaft so, wie seine Pässe auf dem Rasen sind: präzise. „Es war mal typisch deutsch, wenn man erfolgreich war“, sagt der Profi von Real Madrid. Ein süffisantes Grinsen kann er dabei nicht verbergen. Auch die Teamkollegen in Spanien hätten natürlich bemerkt, „dass die Ergebnisse nicht mehr gepasst haben“. Zwar war Kroos noch Teil des Ganzen, als die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 in Russland nach der Vorrunde und bei der Europameisterschaft 2021 im Achtelfinale ausschied. Es war das letzte seiner bisher 106 Länderspiele. Doch ohne sein Mitwirken wurde es ja nicht besser. Ganz im Gegenteil.