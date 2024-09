Hatte sich der TuS Rüssingen in den letzten Jahren jeweils nur mit Mühe in der Fußball-Verbandsliga gehalten, so scheint es in dieser Saison soweit zu sein. Nach den bisherigen neun Spieltagen sprechen alle Fakten dafür, dass der TuS am Ende der Saison absteigen wird.

Aus den bisherigen neun Spielen konnte die Rüssinger Mannschaft noch keinen Punkt holen, hat dabei schon 39 Gegentreffer kassiert und selbst erst sechs