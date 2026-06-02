Moritz Müller kann es nicht lassen. Der bald 40 Jahre alte Olympia-Zweite von 2018 und Vize-Weltmeister von 2023 hängt noch ein Jahr bei den Kölner Haien dran. Auch die Eishockey-WM 2027 ist ein Ziel.

Köln (dpa) - Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller setzt seine Karriere bei den Kölner Haien um eine weitere Saison fort. Der 39 Jahre alte Verteidiger hatte dies bereits am Montagabend in einer Videobotschaft angedeutet, jetzt machten die Kölner Haie die Verlängerung offiziell.

«Ich bin überzeugt davon, dass wir als Club in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen haben und möchte diesen Weg weiter mitgestalten», sagte Müller in einer Mitteilung. «Ich habe weiterhin das Gefühl, dass ich der Mannschaft auf dem Eis helfen kann.»

Der achtmalige deutsche Meister aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) hatte auf seinem Instagram-Kanal ein Kurzvideo veröffentlicht, in dem sich der Haie-Kapitän in einem Club-Shirt auf einen Stuhl in der Kabine setzt und sagt: «So, da bin ich wieder!». Müller geht damit in der kommenden Spielzeit in seine 24. Saison als Spieler der Kölner Haie. Der 39-Jährige steht aktuell bei 1.183 Einsätzen in der DEL.

Heim-Weltmeisterschaft im Blick?

Der bisherige Vertrag des Olympia-Zweiten von 2018 und Vize-Weltmeisters von 2023 war ausgelaufen. Zuvor hatte die Club-Ikone, der nie für einen anderen Verein in der DEL spielte, mehrfach gesagt, dass er sich «wahrscheinlich» in seiner letzten Saison der Karriere befinde.

Durch die Vertragsverlängerung könnte der langjährige Kapitän des Nationalteams im kommenden Jahr auch noch einmal an der Heim-WM in Mannheim und Düsseldorf teilnehmen. Es wäre Müllers 13. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. In diesem Jahr hatte er auf eine Teilnahme verzichtet und war stattdessen bei MagentaSport als Experte im Einsatz.