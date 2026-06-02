Neuer Ort, verändertes Konzept: Unter anderem mit der Direktbestellung beim Winzer wollen die Macher des Weinerlebnisses bei den Besuchern punkten. Am Freitag geht es los.

Mit knapp 40 wird es dann doch mal Zeit für einen Ortswechsel: Das Weinerlebnis feiert im 38. Jahr seines Bestehens Premiere in der Landauer Festhalle. Am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juni, präsentieren rund 45 Aussteller aus Landau und der Südlichen Weinstraße dort ihre aktuellen Weine und Sekte. Lange Jahre lief die Veranstaltung unter dem Namen Weintage rund um das Alte Kaufhaus im Zentrum. Warum nun die Festhalle?

Sie biete gleich mehrere Vorteile, sagt Bernd Wiechmann, einer der beiden Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße, die für das Weinerlebnis verantwortlich zeichnet. Zum einen sei die Festhalle ein guter Ort für die Weinmesse, weil sie vom Wetter unabhängig mache. Denn in den vergangenen Jahren sei es immer wieder sehr heiß und gewittrig gewesen. Zudem seien die Winzer und Besucher alle in einem großen Raum versammelt und nicht verteilt auf mehrere Gebäude wie einst am Rathausplatz. So sei der Austausch untereinander einfacher, sagt Wiechmann. Und auch die Anreise sei entspannter. „Der Landauer Hauptbahnhof ist nur wenige Minuten entfernt.“

Experten besprechen Piwis und Roséweine

Ein besonderer Programmpunkt bei der Weinmesse ist den Veranstaltern zufolge dieses Mal die „Masterclass 2026“ mit Sommelière Natalie Lumpp und Marco Gulino: Am 5. Juni um 16 Uhr heißt es „Rosé & Ray-Bans“. Das Seminar dreht sich rund um Roséweine, ihre Herstellung, Rebsorten und passende Speisen. Am Freitag, 6. Juni, ab 18.30 Uhr lautet der Titel der Veranstaltung „New Kids on the Block“. Im Fokus stehen innovative Rebsorten wie Cabernet Blanc oder Souvignier Gris – also pilzwiderstandsfähige Sorten – sowie neue Entwicklungen der internationalen Weinszene.

Werden beim Weinerlebnis auch alkoholfreie Varianten angeboten? „Nein“, sagt Wiechmann. Der Markt gebe das noch nicht her. „Bei den Veranstaltungen, die wir machen, gibt es dafür noch keine Nachfrage.“ Der Regisseur des Weinerlebnisses betont mit Blick auf die Veranstaltung: „Wir wollen Leute als Gäste gewinnen, die sich für Wein interessieren und die in Ruhe Wein probieren wollen. Das ist keine Party. Es soll stilvoll sein.“ Besucher hätten in der Festhalle auch die Möglichkeit, mit Winzern in Kontakt zu kommen. Neu sei, dass die Gäste der Weinmesse auch direkt bei den Winzern Wein bestellen könnten, das sei zuvor nicht möglich gewesen, erklärt Wiechmann.

Die Weinmesse hat schwierige Jahre hinter sich

Das Weinerlebnis – im Grunde das Schaufenster für die Weine von der Südlichen Weinstraße und aus Landau – hat schwierige Jahre hinter sich. Manche bekamen mit der Zeit das Gefühl, es verändere sich nichts, immer wieder dieselben Abläufe, immer wieder dieselben Aussteller. Immer mehr Winzer wendeten sich ab, vor allem die großen Namen in der Region. Nach Corona wurde dann ein neues Konzept gestrickt, mehr Erlebnis sollte her. Die zweitägige Veranstaltung wurde in Weinerlebnis umbenannt.

Doch es schien nichts zu helfen. Die Veranstaltungsgesellschaft jedenfalls definierte daraufhin eine Mindestanforderung. Wären es 2026 weniger als 45 Anmeldungen von Winzern gewesen, wäre die Veranstaltung abgeblasen worden. Nun hoffen die Macher darauf, dass die Veranstaltung in der Festhalle neuen Schwung in die Weinmesse der Region bringt.

Info

Das Weinerlebnis 2026 läuft von 5. bis 6. Juni, jeweils von 15 bis 20 Uhr in der Landauer Festhalle. Eintritt: 25 Euro, Glaspfand 5 Euro.