Von 3. bis 7. Juni wird Burg Lichtenberg Schauplatz von Klangerlebnisse: Jeunesses musicales Rheinland-Pfalz organisiert hier das zweite Burg Orchester Camp.

„Das ist ein Ethno-Camp für alle Generationen“, erläutert Musikantenlandpreisträger Bernhard Vanecek, der das Camp bereits im Vorjahr leitete. „Das Schöne ist, dass wir hier die Generationen miteinander verbinden. Dieser intergenerationäre Ansatz ist auch ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft“, sagt er. Die indische Stipendiatin des Vorjahrs sei ganz begeistert gewesen. „Sie meinte: Hier trifft man seine ,Ethno-Mama’, seinen ,Ethno-Onkel' – und man macht gemeinsam Musik.“

22 Teilnehmer von 14 bis 77 Jahren aus ganz Deutschland treffen auf ein Mentorenteam aus so unterschiedlichen Ländern wie Brasilien, Kuba, Bulgarien und Deutschland. Es coachen unter anderem Matthias Stoffel aus Kusel, Bernhard Vanecek, Christoph Schönbeck, Tayfun Ates und Stephanie Kobori.

Das Musikmachen passiert dabei interaktiv und intuitiv. „Wir lernen unsere Stücke und Lieder ohne Noten, so wie ein Kind seine Muttersprache sprechen lernt“, betont Bernhard Vanecek. Vertreten sind Instrumente wie Blockflöte, Flöte, Klarinette, Posaune, Tuba, Saxofon, Geige, Cello, Melodika, Akkordeon, Keyboard, Frame Drums, Darbuka und Stimme.

Das Abschlusskonzert des Camps findet am Sonntag, 7. Juni, um 16 Uhr im Kinett in Kusel statt.

Die Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Kusel und die Zukunftsregion Westpfalz unterstützen das Burg Orchester Camp.