Es war wahrlich keine einfache Saison, so ganz ohne Zuschauer. Aber die SV 64 Zweibrücken unter Trainer Stefan Bullacher machte das beste daraus und zog mit einer starken Teamleistung in den DHB-Pokal ein.

Besser hätte das Drehbuch in Form des Spielplans nicht geschrieben werden können: Am letzten Spieltag trafen die Drittliga-Handballer der SV 64 Zweibrücken und der HG Saarlouis erstmals in der