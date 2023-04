Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vorfreude ist groß. Nach zuletzt drei Partien in fremder Halle kehren die Eulen Ludwigshafen in die Friedrich-Ebert-Halle zurück. Die Aufgabe wird aber nicht leicht. Mit TuS Nettelstedt-Lübbecke erwartet die Mannschaft von Trainer Michel Abt am Freitag (19.30 Uhr) den Bundesliga-Absteiger, der Kurs in Richtung Rückkehr ins Oberhaus genommen hat.

Dabei wollen sich die Ostwestfalen, die vom früheren Rhein-Neckar Löwen und Ex-Nationalspieler Michael Haaß trainiert werden, nach der Niederlage beim TVG Großwallstadt keinen