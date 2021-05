Beim Saisonkehraus gegen den KFC Uerdingen geht es für den SV Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr) darum, eine Rechnung zu begleichen – und mit einer engagierten Vorstellung nicht in den Abstiegskampf einzugreifen.

„Wir sind für Fair-Play“, sagte Patrick Glöckner vor den abschließenden 90 Ligaminuten der Saison. Weil die Uerdinger gemeinsam mit Meppen und der Bayern-U23 um den Klassenerhalt kämpfen, fordert der Waldhof-Coach von seinen Spielern, „den Kampf voll anzunehmen“. Darüber hinaus stehe aber ohnehin der eigene Anspruch, dem das Team gegen Uerdingen gerecht werden möchte.

Keine personellen Experimente

Obwohl Glöckner selbst nicht dabei war, erinnerte er vor dem Duell gegen den KFC an die Aufstiegsspiele im Mai 2018, in denen sich die Uerdinger gegen den Waldhof durchsetzten. „Wir wissen, dass da noch eine Rechnung offen ist“, erklärte der Fußballlehrer. Personelle Experimente werde es nicht geben. Das hat auch damit zu tun, dass die Waldhöfer am 29. Mai das Finale im Badischen Pokal gegen den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf bestreiten. „Das ist ein ganz wichtiges Match für den gesamten Verein“, sagte der SVW-Coach.

Im Tor wird, erstmals in dieser Saison, Markus Scholz zum Einsatz kommen. Der Routinier, seit 2015 in Mannheim, kam in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Ersatzmannes hinaus, soll nun aber für seinen Fleiß und Einsatz belohnt werden. Es deutet viel darauf hin, dass die finale Partie gleichzeitig ein „Abschiedsspiel“ für den Schlussmann ist – der Vertrag von Scholz läuft Ende Juni aus.