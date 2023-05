Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Fritz-Walter-Stadion ist seit dem Frühjahr wieder ein Besuchermagnet. Das liegt am Wegfall der coronabedingten Beschränkungen und am Erfolg des 1. FC Kaiserslautern, der im Mai in die Zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. An den Kiosken am Betzenberg ist oft viel Geduld gefragt. Das hat auch sein Gutes.

Die Roten Teufel führen 1:0 gegen den FC St. Pauli. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff wagen es viele Hundert der 39.579 Fußballfans im Fritz-Walter-Stadion. Sie nehmen in Kauf, dass