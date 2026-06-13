Der Bundestrainer bringt vermutlich zum WM-Auftakt zwei Spieler, mit denen vor Wochen nicht zu rechnen war.

Alle freuten sich auf Lennart Karl? Alle? Ja, alle. Der junge Flügelflitzer des FC Bayern hat in seinen drei Länderspielen für viel frischen Wind gesorgt. Und jetzt fällt er wegen einer Verletzung für die WM aus. Das war eine sehr schlechte Nachricht und ein Dämpfer.

So darf sich also Leroy Sané doch noch einmal beweisen. Man hatte den Eindruck, die Rolle als Einwechselspieler würde ihm im Moment viel Druck nehmen. Aber bei der Generalprobe gegen die USA hat er es von Beginn weg ordentlich gemacht.

Brown statt Raum?

Ein wenig überraschend hat kurz vor der WM David Raum seinen Stammplatz verloren. Der Kapitän von RB Leipzig war in der Qualifikation als Linksverteidiger gesetzt. Seine Leistungen waren gut. Von Robin Gosens spricht schon lange niemand mehr. Doch schon nach dem Testspielsieg in Stuttgart gegen Ghana lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann Nathaniel Brown auffällig. Die Routine sprach für Raum. Der Frankfurter hat sich ins Rampenlicht gespielt, ist ungemein zweikampfstark. Die Bayern strecken nach ihm ihre Fühler aus, obwohl das Team mit Alphonso Davies da gut besetzt ist.

Option für das Auftaktspiel: Felix Nmecha, hier im Golf-Caddy (am Steuer Nico Schlotterbeck). Foto: Jan Woitas/dpa

Und noch eine dritte Überraschung gibt es: Julian Nagelsmann deutete im Frühjahr eine tragende Rolle für Bayerns Edelreservist Leon Goretzka an. Und nun kommt am Sonntag gegen Curaçao vermutlich Felix Nmecha von Borussia Dortmund zum Zug. Die Doppelsechs, Aleksandar Pavlovic und eben Nmecha, steht für Schnelligkeit und Zweikampfstärke. Gegen die limitierten Finnen hat die deutsche Mannschaft in dieser Konstellation im Test in Mainz gut harmoniert. Bitter für Leon Goretzka: Er muss sich wieder als Joker in Geduld üben.