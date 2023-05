Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Samantha Borutta an Olympische Spiele denkt, dann allenfalls an die in Paris 2024. Die 20 Jahre alte Hammerwerferin legt in dieser Saison ihr Augenmerk auf einen altersgemäßen Höhepunkt: die U23-EM im Juli in Bergen.

Mutterstadt, Kienbaum bei Berlin und Köln/Leverkusen – in diesem Dreieck bewegt sich die DM-Zweite 2020 und Zweite der U20-EM von 2019 seit dem Spätherbst. Das Wesentliche hat sich