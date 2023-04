Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alles wieder auf Normalbetrieb! Am Montag feierte der Überraschungspokalsieger auf der Bundesgartenschau in Mannheim, am Dienstag war frei, und am Mittwoch begann bei den Rhein-Neckar Löwen die Vorbereitung auf das Spiel bei den Füchsen Berlin.

„Ich habe den Dienstag für mich genutzt, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Die Stimmung ist natürlich gut in der Trainingshalle, wir haben zwei herausragende Spiele gemacht, den