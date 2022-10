Der Torwart von Handball-Bundesligist Rhein-Neckar-Löwen, Mikael Appelgren, fällt vorerst aus. Appelgren habe sich am Sonntag beim 32:31-Sieg gegen Hannover einen Hautriss zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand zugezogen, teilten die Löwen am Montag mit. Die Verletzung sei bereits genäht worden. Der Torwart werde aber voraussichtlich die nächsten drei Spiele verpassen. Damit käme der nächstmögliche Einsatz frühestens für das Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe am 13. November wieder in Frage. Voraussichtlich werde Mats Grupe Appelgrens Ersatz beim Pokalspiel in Leipzig sein. Für einen Einsatz von David Späth dürfte es noch zu früh sein, so die Löwen in der Mitteilung. Späth erholt sich noch von einer Knieverletzung.