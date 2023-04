Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg schnupperten gegen den FC Bayern München lange an einer Sensation. Obwohl sich die Mannschaft von Trainer Joonas Isalo am Dienstag vor der Rekordkulisse von mehr als 10.000 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena mit 83:87 knapp geschlagen geben musste, gelang es ihr, Werbung in eigener Sache zu machen.

„Ich glaube, es ist niemand mit dem Gefühl aus der Halle gegangen, dass Basketball langweilig ist. Die Leute haben sich gut unterhalten gefühlt. Sie haben eine Mannschaft gesehen, die einem finanziell