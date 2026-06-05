Die deutschen Meisterschaften im Ringen verlaufen aus pfälzischer Sicht sehr erfolgreich. Insgesamt gibt es drei Medaillen.

Tolle Bilanz für die pfälzischen Ringer bei den deutschen Ringermeisterschaften in Elsenfeld bei Aschaffenburg: Das Quintett holte in beiden Stilarten insgesamt drei Medaillen in Gold, Silber und Bronce und übertraf damit alle Erwartungen. Die fünf Pfälzer aus Schifferstadt und Ludwigshafen holten bereits am ersten Meisterschaftstag durch Alen Tamrazov (VfK 07 Schifferstadt) in der 92-Kilo-Klasse im freien Stil die Silbermedaille und durch Marvin Scherer (MS Ringen Schifferstadt) in der 60-Kilo-Klasse des griechisch-römischen Stils die Bronzemedaille.

Höhepunkt des Abschlusstages war aus pfälzischer Sicht der Gewinn der deutschen Meisterschaft in der 61-Kilo-Freistilklasse durch Horst Lehr ( ASV Ludwigshafen), dessen erst 21jähriger Vereinskamerad Jeremy Weinhold als Fünfter im 86-Kilo-Gewicht ebenfalls nicht enttäuschte. Weinhold startet in der Bundesliga für Rotation Greiz.

VfK-Neuzugang Alen Tamrazov (22) gewann seine beiden Kämpfe gegen Paul Müller (Rotation Greiz) durch technische Überlegenheit (TÜ) und Hendrik Jahn (SV Pößneck) mit 4:3 Punkten, verlor jedoch mit 2:7 Punkten gegen den deutschen Meister Oliver Kock (Roland Hamburg). Der bereits 37jährige Scherer verlor seinen ersten Kampf gegen den späteren Meister Abdolmohammad Papi (KSC Hösbach) durch dessen technische Überlegenheit, kam dann aber in der Hoffnungsrunde gegen Milian Zambo (TSV Kandern) zu einem TÜ-Sieg und schaffte noch den dritten Platz, den er sich jedoch mit Niklas Nimtz (AC Chemnitz) teilen musste. Den zehnten Platz in der 79-Kilogramm-Klasse im Freistil belegte Christian Hermann (VfK 07 Schifferstadt) nach Niederlagen (1:3) gegen Marat Kardanov (VfL Wolfhagen) und Gregor Eigenbrodt (TÜ/KSV Witten 07).

Der Ludwigshafener Horst Lehr befand sich bei den diesjährigen „Deutschen“ in der Form seines Lebens. Der 27jährige, der in der Bundesliga für den SV Germania Weingarten auf die Matte geht, gewann gegen David Kiefer (ASV Urloffen) technisch überlegen mit 13:0 Punkten ebenso vorzeitig wie gegen Nico Allmeyer (AC Heusweiler), den er mit

10:0 auspunktete. Im Finale hatte er gegen Milad Fuladi Aloutschu (KSV Witten 07) etwas mehr Mühe, siegte jedoch ebenfalls vorzeitig mit 17:6 Punkten. Die beiden Freistil-Medaillen kann sich auch Landestrainer Erol Bayram (Schifferstadt) ins Tagebuch schreiben, der seine vier Starter in Elsenfeld glänzend vorbereitet hatte.