Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweimaliger Olympiasieger im Marathonlauf, 1976 und 1980, das kann nur noch Abebe Bikila vorweisen. Aber richtig berühmt wurde Waldemar Cierpinski, der am Montag seinen 70. Geburtstag in Halle an der Saale feiert, durch die Fernsehreportage der DDR-Sprecherikone Heinz Florian Oertel. Zwei Legenden, die noch immer Freunde sind.

„Liebe junge Väter vielleicht oder angehende, haben Sie Mut! Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da!“ kommentierte HFO, der heute 92-Jährige,