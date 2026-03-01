Seinem hartnäckigsten Verfolger hat sich der SC Hauenstein zum Jahresauftakt beugen müssen. Südwestpfalz-Rivale Hermersberg hat mit dem Sieg eigene Ambitionen untermauert.

In der Landesliga sichert sich der SV Hermersberg im Topspiel gegen den Tabellenführer SC Hauenstein den Derbysieg. Mit nur drei Punkten Abstand rückt der SVH den Hauensteinern damit eng auf die Fersen. Der SCH hat allerdings noch zwei Spiele mehr offen. Im Tabellenkeller gibt der SV Hinterweidenthal nach einem erfolgreichen Heimspiel gegen die TSG Trippstadt die rote Laterne an den TuS Rüssingen ab. Auch Winterbach und Zweibrücken fuhren Punkte im Abstiegskampf ein.

SC Hauenstein - SV Hermersberg 0:1. Der Spitzenreiter patzte am Samstag zu Hause gegen Verfolger SV Hermersberg. Vor 250 Zuschauern verlor der Sportclub zum zweiten Mal in dieser Saison ein Heimspiel und damit wichtige Zähler im Titelrennen. Cedric Gries erzielte nach 75 Minuten das „goldene“ Tor zum Hermersberger Auswärtserfolg. In der eher unansehnlichen Kampfpartie auf schwierigem Untergrund enttäuschte Tabellenführer Hauenstein über weite Strecken und erspielte sich kaum eine Torchance. Hermersberg spielte bissiger und gewann verdient.

TSC Zweibrücken - TuS Hackenheim 1:1. Das Kellerduell verlief am Samstag kampfbetont und mit wenig Torchancen. In der hitzigen Begegnung stand es nach 45 Spielminuten noch 0:0. Mit ihrer aggressiven Spielweise gingen die Gäste in der 50. Minute mit einem Freistoßtor von Hans Steyer in Führung. In der ziemlich ruppigen Begegnung gelang Florian Steinhauer (67.) nach einem schönen Pass von Francis Sesay das 1:1. In der Schlussphase musste zuerst Gästeakteur Henrik Sperling (90.+5) mit der Roten Karte vom Feld und drei Minuten später auch Heimakteur Mirko Tüllner mit Gelb-Rot den Platz verlassen.

SF Bundenthal - SV Rodenbach 1:3. Das Torwartproblem bei den Sportfreunden musste Stürmer Lukas Hoffmann lösen, indem er das Tor hütete. Defensiv war der Gastgeber gut aufgestellt. Einen Foulelfmeter verwandelte Jayden Stollings zur Gästeführung. Mit Beginn der zweiten Hälfte hielt der Gastgeber weiterhin eine stabile Abwehr, wurde aber ausgekontert, als Tadgh Howard (68.) für die Rodenbacher Elf erhöhte. Im Anschluss wurden die Sportfreunde aktiver. Justin Geißert verwandelte aber erstmals einen Foulelfmeter für das Gästeteam, bis sich der Gastgeber danach nochmals aufbäumte. Antoine Röhrig traf acht Minuten vor Spielende aus 25 Metern zum 1:3. Für mehr reichte es allerdings nicht mehr.

SV Hinterweidenthal - TSG Trippstadt 1:0. Der SV Hinterweidenthal wurde zum Angstgegner der TSG. Bereits im Hinspiel gewann der Gastgeber 3:1 bei den Gästen. Im Rückspiel gelang vor 150 Zuschauern bereits nach 30 Sekunden David Schneider mit einem sehenswerten Treffer die 1:0-Führung. Eine Topchance der Gäste landete 15 Minuten vor Spielende am Aluminium. Danach hatte Felix Burkhard zwei Topchancen, als er alleine auf Gästetorhüter Samuel Di Bella zulief, aber an ihm nicht vorbei kam. Nach Spielende stand der zweite Heimsieg der Saison fest.

SG Rieschweiler - SV Kirchheimbolanden 2:4. Mit dem Auswärtssieg zieht der SV Kirchheimbolanden an Rieschweiler vorbei auf Platz 7, und der Gastgeber rutscht auf Rang 8 ab. In der ersten ziemlich ausgeglichenen Spielhälfte verwandelte Yannick Krist (29.) einen Foulelfmeter zur Gästeführung, und Simon Hauk verwandelte ebenfalls vom Punkt aus (34.) zum 1:1. Den zweiten Foulelfmeter für die Gäste (40.) hielt Torwart Marc Zimmermann. Entscheidend wurde die zweite Spielhälfte, in der Hauk (52.) zum 2:1 traf, aber der Gastgeber im Anschluss das Spiel aus der Hand gab. Die Gäste hatten zusehends mehr Zugriff und drehten die Partie mit Toren von Marvin Oberländer (67.), Krist (80.) und Christoph Leber (87.).

SV Winterbach - TuS Bedesbach-Patersbach 2:0. In einem wenig attraktiven Landesligaspiel leisteten sich die „Bepas“ zu viele Fehler und mussten so nach Treffern von Elias Pfenning (72.) und Emilio Becker (80.) eine Niederlage einstecken. Die Gastgeber gewinnen mit dem Sieg weiter Abstand zur Roten Zone.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - FC Schmittweiler-Callbach 3:2. Tore: 1:0 Mika Maurer (17.), 1:1 Paul Haßinger (21.), 2:1 Laurenz Fach (66.), 3:1 Marc Giselbrecht (77.), 3:2 Ahmet Besler (90.+6) - Zuschauer: 440.