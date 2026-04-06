Die Abstiegskandidaten der Landesliga West sammeln am Osterwochenende fleißig Punkte. In der Bezirksliga Westpfalz bleiben Überraschungen aus.

Nur vier Spiele gab es über die Osterfeiertage in der Landesliga West. Die hatten allerdings so einige Überraschungen parat und lassen vor allem die Teams im Tabellenkeller noch näher zusammenrücken. Der TSC Zweibrücken besiegt zuletzt stark aufspielende Rodenbacher, Schmittweiler-Callbach punktet beim Zweiten SC Hauenstein, Bundenthal fährt einen Zähler gegen Trippstadt ein. In der Bezirksliga feierte mit dem SV Mackenbach ein Abstiegskandidat einen Punktgewinn, der nicht viel nützt. In weiteren drei Partien behielten die Favoriten die Oberhand.

Landesliga

SF Bundenthal - TSG Trippstadt 1:1. Die abstiegsbedrohten Sportfreunde aus Bundenthal gehen nach dem Sieg gegen die SG Rieschweiler aus der Vorwoche erneut nicht punktlos vom Feld und bewiesen dabei Moral: Erst spät hatte der Gast durch Jaden Korn (83.) zugeschlagen, noch später antwortete die Heimelf. Ilias Varsamis (89.) sorgte mit seinem Treffer für die Punkteteilung.

TSC Zweibrücken - SV Rodenbach 3:2. Die Rosenstädter fahren im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg ein. Gegner SV Rodenbach muss dagegen eine schmerzliche Niederlage einstecken und Aufstiegshoffnungen vorerst zur Seite packen. Robin Jung (42.) und Tobias Schön (45.) brachten den TSC bereits im ersten Durchgang in Führung. Sebastian Schmitt (69.) legte nach der Pause nach. Erst in der Schlussphase vermeldeten auch die Gäste Treffer: Justin Geißert (79.) und Jayden Stollings (90.+1) sorgten für den Endstand. In Zweibrücken gab es in diesen Tagen aber nicht nur gute Nachrichten. Die Spruchkammer des Verbandes wertete das abgebrochene Spiel Mitte März gegen Abstiegskonkurrent FC Schmittweiler-Callbach zugunsten des Gegners. Der TSC erwägt wohl, gegen dieses Urteil vorzugehen.

FC Schmittweiler-Callbach - SC Hauenstein 3:1. Für die wohl größte Überraschung des Nachholspieltags sorgte der FC Schmittweiler-Callbach. Die abstiegsbedrohten Nordlichter vermiesten den Wasgauern am Samstag den Sprung an die Tabellenspitze. Maximilian Seibel (10.) hatte den SCH zwar früh in Front gebracht, doch bereits in der ersten Hälfte quittierten die Gäste eine Rote Karte (40.). Aurel Rech (67.) gelang zunächst der Ausgleich, ehe die Gäste nach einer weiteren Roten Karte (72.) nur zu neunt auf dem Platz standen. Christian Rech (73.) erzielte per Elfmeter die FC-Führung, erneut Aurel Rech (88.) sorgte sodann für den Endstand.

SV Hinterweidenthal - FC Schmittweiler-Callbach 3:0. Nach dem Überraschungssieg zwei Tage zuvor konnte sich der FC Schmittweiler-Callbach gestern ausgerechnet gegen den Tabellenvorletzten nicht behaupten. Tore von Alex Schmitt (2.), Felix Burkhard (30.) und Daniel Tretter (90.+3) ließen Hinterweidenthaler jubeln. Der SVH hat nun zwei Punkte Abstand auf Schlusslicht Bundenthal und hält Anschluss ans restliche Ligafeld.

Lässt nichts anbrennen: SG Portuguesa-Torwart Artur Dos Santos behaupetet sich im Luftkampf klar gegen den Battweilerer Ruben Huber. Die Potugiesen siegten im Karsamstags-Bezirksligaduell klar. Foto: Matthias Laborenz

Bezirksliga

SV Nanz-Dietschweiler - SV Katzweiler 5:0. Bereits in der 3. Minute erzielte Yannick Mahl gegen kampfstarke Gäste die Führung. Per direkt verwandeltem Eckball erhöhte Fabian Lauder (20.) auf 2:0. Ein Eigentor des SVK (24.) und Mahl (34.) sorgten für den 4:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel waren zunächst die Gäste am Drücker und Carlos Borger vergab eine gute Chance. Besser machte es der SVN auf der Gegenseite, die Vorarbeit von Paul Kopp krönte Mahl (78.) mit seinem dritten Treffer. In der Folge wechselte der SVH munter und verwaltete den verdienten Sieg.

SV Battweiler - SG Portuguesa Kaiserslautern 1:2. Die Gäste bleiben mit dem Sieg in Battweiler weiter auf Aufstiegskurs. Der frühe Treffer von Ricky Pinheiro (10.) sowie das Tor von Niklas Stahlschmitt (35.) brachten den Gast in Abschnitt eins auf die Siegerstraße. Der Heimelf gelang in der Schlussphase noch der Anschluss durch Janik May (84.). Folgen hatte der Treffer allerdings nicht mehr.

SV Mackenbach - FC Rodalben 2:2. Der SV begann stark und hatte 30 Minuten die besseren Möglichkeiten, wobei Heiko Batista-Meier in der 25. Minute eine zum 1:0 nutzte. Nun kam der Gast besser ins Spiel und Fabian Bauer (36.) konnte ausgleichen, ehe in der 39. Minute den Einheimischen ein Eigentor zur 2:1-Gästeführung unterlief. Nachdem Seitenwechsel stemmte man sich gegen eine Niederlage und wiederum Heiko Batista-Meier konnte in der 59. Minute ausgleichen. In der Folge hatte man noch einige gute Chance, die allesamt jedoch nicht zum Erfolg führten.

FV Kindsbach - FV Ramstein 1:4. Schon im ersten Abschnitt lag die Olympia nach Toren von Odisho Ishak (3.), Sven Schramm (24.) und Tim Loell (35.) deutlich im Vordertreffen. Für erschwerte Bedingungen auf Seiten der abstiegsbedrohten Kindsbacher sorgte außerdem eine Roten Karte bereits vor der Pause (41.). Alexander Walz (49.) gelang mit Wiederanpfiff zwar der Anschluss. Ishak (66.) sorgte allerdings mit seinem Tor zum 4:1 für die Vorentscheidung.