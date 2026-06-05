Der dauerhafte Wechsel von Ersatztorhüter Daniel Peretz vom FC Bayern zum FC Southampton ist perfekt. Wann wird die nächste Torwart-Personalie bei den Münchnern geklärt?

München (dpa) - Der endgültige Wechsel von Daniel Peretz vom FC Bayern München zum FC Southampton ist perfekt. Der israelische Nationaltorwart spielte bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison für den Zweitligisten, bei dem er einen Vierjahresvertrag erhält. In den Torwartplanungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters für die Zukunft spielte der 25-Jährige keine Rolle mehr.

«Daniel hat sich beim FC Southampton nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer 1 etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden. Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht», sagte Sportvorstand Max Eberl.

Peretz kam im Sommer 2023 für geschätzte fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern. Siebenmal hütete er das FCB-Tor und feierte 2024/25 die deutsche Meisterschaft. In seiner Münchner Zeit etablierte er sich in der israelischen Nationalmannschaft, für die er aktuell auf elf Einsätze kommt. Seine Ablöse soll laut Spekulationen im Bereich des Marktwerts von rund vier Millionen Euro liegen.

Kein Kandidat mehr für die Neuer-Nachfolge: Peretz (l). (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Eine Torwart-Personalie ist gelöst, wann kommt die nächste?

«Ich freue mich riesig. Die letzten Monate waren hier mein Zuhause, und wir haben so viele schöne, aber auch einige angespannte Momente erlebt. Doch selbst in den letzten Wochen, in denen wir so eng zusammengeblieben sind, konnte man diese familiäre Atmosphäre deutlich spüren», sagte Peretz laut Mitteilung aus England. Southampton war für die in England verbotene Beobachtung des Trainings von Gegnern bestraft worden und verpasste damit den möglichen Aufstieg in die Premier League.

Eine Torwart-Personalie hat Eberl damit geklärt. Eine weitere ist die von Alexander Nübel. Die Zukunft des deutschen WM-Ersatztorhüters ist weiter offen. Der VfB Stuttgart, an den Nübel zuletzt ausgeliehen war, plant in der neuen Saison mit U21-Nationaltorhüter Dennis Seimen. Seimen war mit dem SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen.

Bayern plant ohne Nübel. Die Münchner setzen in der neuen Saison auf Manuel Neuer (40), Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37). Nübels Bayern-Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2029.