Jannek Klein (22) hat seinen Vertrag bei den Eulen Ludwigshafen ligaunabhängig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das Nordlicht, im rechten Rückraum daheim, hat zuletzt betont, dass er sich bei den Eulen wohlfühlt. „Ich kann hier viel lernen und mich sportlich weiter entwickeln. Ich bin mit den Eulen schon eng verbunden“, wird Klein in einer Mitteilung der Eulen zitiert.

Über Barcelona nach Ludwigshafen

Von 2014 bis 2018 entwickelte sich der gebürtige Rendsburger im Talentschuppen der SG Flensburg-Handewitt, wurde Jugend- und Junioren-Nationalspieler, rückte in den Profikader, ohne in der Bundesliga eingesetzt zu werden. Mit der U20-Nationalmannschaf holte Klein 2018 Bronze bei der EM und wechselte zum FC Barcelona. Dort war er in der zweiten Mannschaft am Ball, schnupperte aber auch Erstligaluft. 2019 folgte der Linkshänder dem Ruf der Eulen.

„Wir sind auf halbrechts entsprechend unserer Philosophie völlig adäquat besetzt“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler mit Blick auf den 22 Jahre alten Jannek Klein und den 21-jährigen Yessine Meddeb. „Die Beiden sind in Deutschland mit die Besten ihres Jahrgangs. Jannek ist ein früherer Junioren-Nationalspieler, Yessine ein aktueller“, betont die Managerin. Klein kam in dieser Saison in den bisherigen 26 Spielen 19 mal zum Einsatz und erzielte 26 Treffer. Mit Blick auf den Abstiegskampf sagt er: „Ich sehe gute Chancen für uns, drin zu bleiben. Die direkten Duelle – Nordhorn, Balingen, in Essen und in Minden – müssen wir gewinnen!“