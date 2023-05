Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Lächeln kehrt zurück: Zwei junge Ukrainerinnen finden nach ihrer Flucht Halt in ihrem Element – und beim Kaiserslauterer Schwimmsportklub.

Milena (14) und ihrer Schwester Miroslava (12) waren in ihrer ukrainischen Heimat in Charkiw das, was man glücklich und zufrieden nennt. Die beiden begeisterten Schwimmerinnen sprangen schon vor