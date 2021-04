Frank Müller bleibt auch in der kommenden Spielzeit Co-Trainer bei den Eulen Ludwigshafen. Dann wird er als Assistent von Ceven Klatt arbeiten, der am 1. Juli die Nachfolge von Ben Matschke bei dem Handball-Bundesligisten antritt. Matschke wiederum wird Trainer der HSG Wetzlar. „Für mich ist Frank mit die wichtigste Personalentscheidung in Verbindung mit Teammanager Philipp Grimm“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Der 34-Jährige hat ein Angebot abgelehnt, Cheftrainer eines Drittligisten zu werden. „Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Jungs zusammen, deren Potenzial ja längst nicht ausgeschöpft ist“, wird Müller, der mit Frau und Tochter in Nußloch lebt, in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Tagsüber arbeitet er als Leiter der Prüfungsanstalt der Hochschule Heidelberg, Fakultät Wirtschaft.

Selbst für die Eulen aktiv

Von 2008 bis 2011 hat Müller selbst für die Eulen gespielt. Die Rolle als Mittelmann teilte er sich mit Ben Matschke. Seither sind sie gut befreundet. Seit viereinhalb Jahren ist er als „Co“ an Matschkes Seite. „Ich freue mich extrem, dass Frank den Eulen treu bleibt und sein uneingeschränktes Know-how einbringt. Frank hat ein wahnsinnig hohes Handballverständnis, besitzt eine hohe Identifikation mit dem Klub und ist ein ganz toller Typ und damit ein wichtiger Ansprechpartner für die Jungs“, betont Heßler