Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor der Partie am Sonntag bei Türkgücü München ist beim ambitionierten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern eine öffentliche Debatte um Trainer Boris Schommers losgetreten worden. Bei den Roten Teufeln ist nach dem Aus im DFB-Pokal und dem 0:1 zum Ligastart gegen Dresden der Druck heftig. Der Sportdirektor ergreift das Wort.

Es ist Herbst geworden. Und just hat die beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern meist latent herrschende Trainerdebatte extrem an Schärfe gewonnen. Zumindest in der