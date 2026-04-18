Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat gegenüber dem FK Pirmasens vorgelegt. Der Sieg gegen den FV Dudenhofen ist deutlich. Die Gäste halten zunächst stark dagegen.

Gelungener Abschluss der Englischen Woche in der Fußball-Oberliga für die U21 des 1. FC Kaiserslautern: Gegen den FV Dudenhofen gewann das Team von Trainer Alexander Bugera am Samstagnachmittag auf den Fröhnerhof mit 4:0 (1:0). Der von René Reichling trainierte FV Dudenhofen spielte eine Halbzeit mutig mit, musste aber nach der Pause auch ein Stück weit der Englischen Woche Tribut zollen – nachdem FCK-Kapitän Jean Zimmer die Weichen für sein Team endgültig auf Sieg gestellt hatte.

Dudenhofen mutig

„ Dudenhofen hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr mutig gespielt, sie haben es gut gespielt“, zollte der 32-jährige Zimmer dem Gegner Respekt. In der Tat versteckten sich die Gäste vor den 167 Zuschauern auf dem Fröhnerhof nicht, versuchten immer wieder, auch nach vorne Akzente zu setzen. „Das war schon der Plan“, sagte der 24-jährige FV-Trainer René Reichling zur Taktik seines Teams. „Ich bin auch stolz drauf, wie wir es gemacht haben.“ Dennoch hatte sein Team vor der Pause kaum eine echte Torchance, „auch weil wir nach Ballgewinnen oft nicht sauber zu Ende gespielt haben“, sagte Reichling.

Auf der anderen Seite hatte der FCK II die besseren Möglichkeiten. Unter anderem zweimal durch den 16-jährigen Dion Hofmeister, der am Samstag sein Debüt in der U21 des FCK gab. Zunächst verfehlt Hofmeister, der auch schon im Zweitliga-Team zum Einsatz gekommen war, mit seinem Schuss in der 17. Minute nur ganz knapp den rechten Torwinkel, in der 24. Minute scheiterte der 16-Jährige an FV-Torwart Philipp Schilling. Nach 39. Minuten durfte Hofmeister aber sein Premieren-Tor in der Oberliga bejubeln. Nach einem Zuspiel von Neal Gibs legte Stürmer Felix Geiser mit dem Rücken zum Tor für Hofmeister ab. Dessen Schuss aus zwölf Metern passte genau in den linken Torwinkel.

„Das war vor der Pause ein enges Spiel“, sagte FCK-Trainer Bugera. „Da waren wir auch froh, dass wir mit 1:0 in die Halbzeit gegangen sind.“

50. Minute entscheidend

Nach dem Seitenwechsel gab die 50. Minute den Ausschlag. Bei einem kurz ausgeführten Abstoß vor dem Dudenhofener Tor ging FCK-Kapitän Zimmer energisch dazwischen und spitzelte den Ball ins Tor. „Der Sechser von Dudenhofen (Tom Handrich) will den Ball wegschlagen, schießt mich dabei aber an“, berichtete Zimmer. „So bin ich dazwischen gekommen und habe dann auch das Glück, dass ich den Ball noch am Torwart vorbeibekommen habe.“

Für beide Trainer die entscheidende Szene, das Tor habe Dudenhofen „den Stecker gezogen“. „Das ist dann in den Köpfen ganz schwer“, sagte Reichling. „Da weiß man, dass der Weg ganz lang wird. Und ein paar Spieler sind schon wegen der Englischen Woche auf dem Zahnfleisch gegangen.“ Danach hatte der FCK relativ leichtes Spiel. Aaron Tshimuanga erhöhte auf 3:0 (73.), Melvin Wiesnet besorgte das 4:0 (75.). „Verdient“, fand Reichling, während sich Bugera freute, „dass wir auch ein bisschen was für Torverhältnis getan haben“.

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