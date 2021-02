Die Eulen Ludwigshafen haben im ersten Spiel nach der WM-Pause die nächste Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga einstecken müssen. Sie verloren - nach starker Leistung in der zweiten Halbzeit - bei Frisch Auf Göppingen knapp mit 22:24 (15:12). Und wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte Azat Valiullin seinen abgefangenen Ball beim Stand von 21:21 (54. Minute) gegen den eingewechselten Göppinger Torwart Urh Kastelic im Kasten untergebracht. Danach traf Sebastian Heymann für die Göppinger, aber Christian Klimek scheiterte vom Kreis für die Eulen. Mit der Zeitstrafe von Valiullin (56.) gerieten die Eulen endgültig auf die Verliererstraße. Vor allem nach der Halbzeit stellten die Eulen aber eine starke Abwehr, zeigten einen großen Kampf und hielten die Gastgeber 20 Minuten lang bei nur sechs Treffern. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen für das Spiel am Donnerstag beim TVB Stuttgart. Ganz stark agierte Hendrik Wagner im rechten Rückraum der Eulen, der auf zehn Treffer kam. Auf Göppinger Seite war Nationalspieler und WM-Fahrer Marcel Schiller am erfolgreichsten (10/4).