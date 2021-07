Am Samstag, 11. September (19 Uhr), starten die Eulen Ludwigshafen mit einem Heimspiel in die Zweitliga-Saison. Gegner des Bundesliga-Absteigers in der Friedrich-Ebert-Halle ist der TV Hüttenberg. Am Sonntag, 19. September (17 Uhr), geht’s zu den Dessau Rosslauer HV. Am Mittwoch, 29. September (19 Uhr), gastiert der TV Großwallstadt in der Eberthalle. „Ich bin froh, dass wir mit einem Heimspiel starten und freue mich auf unsere Fans in der Eberthalle“, wird der neue Eulen-Trainer Ceven Klatt auf der Homepage des Klubs zitiert. Über den TV Hüttenberg sagt er: „Ein unangenehmer Gegner, die einzige Mannschaft, die 3-2-1 deckt.“ Es wird auch ein Wiedersehen mit Spielmacher Dominik Mappes, der von den Eulen in seine Heimat gewechselt ist.