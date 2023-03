Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen haben nach acht Erfolgen in Folge erstmals wieder verloren. Die Mannschaft von Trainer Michel Abt unterlag am Sonntag bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 20:24 (11:12). Vor allem an einem Spieler verzweifeln die Ludwigshafener.

Der Garant des Erfolges bei der HSG Nordhorn-Lingen stand im Kasten der Gastgeber. Bart Ravensbergen, niederländischer Nationaltorhüter, war mit 22 Paraden der Mann des Spiels, war bei drei Siebenmetern