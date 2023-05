Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Biegler, neuer Trainer der Eulen Ludwigshafen, ist ein Stück weiter im Neun-Tages-Plan, mit dem er am Ostermontag den Job beim strauchelnden Handball-Zweitligisten angetreten hatte. Der war von Beginn an auf die wichtigen Spiele an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) beim Drittletzten TSV Bayer Dormagen und am Samstag in Ferndorf ausgelegt.

„Das Bietigheim-Spiel haben wir einfach mitgenommen“, sagt Michael Biegler. Der 61-Jährige wollte da vor allem schauen, inwieweit Trainings- und Spielleistung der Eulen übereinstimmen. „Daher