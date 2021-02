Die Bundesliga-Partie zwischen den Eulen Ludwigshafen und der HSG Wetzlar findet wie ursprünglich geplant doch am 4. März (19 Uhr) statt. Zwischenzeitlich sollte das Spiel gegen den künftigen Klub des Eulen-Trainers Ben Matschke am 7. März stattfinden. Das Derby zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Eulen steigt am 18. März (19 Uhr) in der Mannheimer SAP-Arena.

Nach dem Auswärtssieg beim TVB Stuttgart liegt der Fokus der Eulen nun aber auf Sonntag (16 Uhr): Dann empfangen die Eulen – mit 8:26 Punkten aus 17 Spielen Tabellen-18. – den Aufsteiger TuSEM Essen, der mit 5:25 Zählern aus 15 Partien den 19. Rang belegt.