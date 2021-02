Bei der 22:24-Niederlage am Sonntag in Göppingen waren die Eulen Ludwigshafen schon nah dran. Am Donnerstagabend haben sie sich mit einem Sieg beim TVB Stuttgart belohnt. Der Erfolg ist das Ergebnis guter Trainingsarbeit im Januar. Nun steht dem Bundesligisten ein ganz wichtiges Duell im Abstiegskampf bevor.

Es war über weite Strecken eine sehr konzentrierte, eine sehr fokussierte Leistung der Eulen Ludwigshafen am Donnerstagabend in der schmucken Stuttgarter Porsche-Arena. „Die Mannschaft hat viele Dinge richtig gut gemacht“, freute sich Geschäftsführerin Lisa Heßler nach der Partie. Sie hatte den 29:26 (13:8)-Sieg von der Tribüne aus mitverfolgt, hatte mitgefiebert – wie immer. „Heute muss ich insbesondere die Erfahrenen loben“, meinte Heßler. In der Tat: Kapitän Gunnar Dietrich, Christian Klimek oder auch Azat Valiullin marschierten vorneweg. „Zudem war Martin Tomovski 40 Minuten lang ein starker Rückhalt“, schob die Geschäftsführerin nach.

Als nach einem Gegenstoß durch Jan Remmlinger (36.) und einem Treffer von Kreisläufer Christian Klimek (37.) die Eulen auf 18:8 davonzogen, schien alles auf einen Kantersieg der Gäste hinauszulaufen. Doch dann passierte etwas, weshalb Eulen-Trainer Ben Matschke von einem „komischen Handballspiel“ sprach. TVB-Trainer Jürgen Schweikardt brachte den siebten Feldspieler. Die Eulen machten Fehler, verteidigten zudem „einfach schlecht“, so Matschke. „Dann war das Pendel auf der Stuttgarter Seite.“

Schmerzfreier Kreisläufer

Lisa Heßler war froh, dass das Polster der Gäste so groß war. Auch der überragende Klimek war froh, dass seine Mannschaft das Spiel nicht noch aus der Hand gab, sondern wieder Antworten fand. „Am Ende haben wir es dann solide runtergespielt“, meinte der 31-Jährige. Glücklich war Klimek nicht nur über den Auswärtssieg, sondern auch darüber, dass sein Rücken und seine Leisten ihm keine Probleme mehr bereiten. „Ich habe keine Schmerzen, dem Rücken geht es Weltklasse“, erzählte er strahlend – verbunden mit der großen Hoffnung, dass das auch so bleibt. Denn er möchte der Mannschaft im Abstiegskampf helfen, im Angriff am Kreis, aber auch in der Abwehr. Vor der WM-Pause konnte er wegen Bandscheibenproblemen und einer Leistenoperation nur zuschauen, wurde schmerzlich vermisst. In Stuttgart steuerte der Kreisläufer sieben Tore zum Erfolg der Eulen bei – und das bei sieben Versuchen.

Wieder gut aufgelegt war Hendrik Wagner, der sich auch auf ungewohnter Position Halbrechts wohlfühlt. Der 23-Jährige traf fünfmal. „29 Tore auswärts, das hatten wir schon lange nicht mehr“, sagte der Rechtshänder nach dem Spiel – schon voller Vorfreude auf die Busfahrt zurück in die Pfalz. Im Hintergrund dröhnte laute Musik aus der Eulen-Umkleide. Die Marschroute für die nächsten Tage gab Wagner auch gleich mit: „Wir können uns jetzt ein bisschen entspannen, dann gilt die volle Konzentration der Partie gegen Essen. Das Spiel müssen wir holen.“

Der Glaube an den Ligaverbleib

Ähnlich sieht es auch Ben Matschke: „Wir haben gut verteidigt, haben den Matchplan gut umgesetzt“, sagte der Eulen-Trainer. Besonders die erste Halbzeit hat es ihm angetan: „Kaum technische Fehler, fast jeder Schuss ein Treffer, Tomovski hat sehr gut gehalten. Es gibt aber auch keinen Grund abzuheben.“ Mit nun 8:26 Punkten aus 17 Spielen belegen die Eulen den 18. Tabellenplatz – einen Rang vor TuSEM Essen (5:25 Zähler, 15 Spiele). Am 21. Februar (16 Uhr) gastieren die Essener in der Friedrich-Ebert-Halle.

„Wir können mit einem guten Gefühl in dieses Spiel gehen“, findet Pascal Durak. Auch der Rechtsaußen lieferte in Stuttgart ein starkes Spiel ab, warf sieben Tore. „Ich habe noch nie so fest an den Klassenerhalt geglaubt wie in diesem Jahr. Die meisten Leute kriegen ja nicht mit, was wir im Training leisten.“ In Stuttgart haben die Eulen sehr vieles davon umgesetzt. Der Sieg – ein Mutmacher im Abstiegskampf. Bleibt noch die Frage nach Duraks Frisur, der ganz ungewohnt seine Haare in der Porsche-Arena nicht zu einem Zopf zusammengebunden hatte. „Ich habe mir gedacht, lass sie mal offen“, erzählte er schmunzelnd. Ein neuer Glücksbringer? Der 28-Jährige hätte nichts dagegen.