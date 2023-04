Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwar senden Arbeitsministerium und die Sportminister positive Signale für den deutschen Profifußball, aber bis zu einer Freigabe der großen Politik übt sich die Bundesliga in Bescheidenheit – neuerdings auch in Worten. Am Donnerstag könnte sie einen Schritt weiterkommen. Doch im Sicherheitskonzept gibt es eine vielleicht entscheidende Schwachstelle.

Die Augen von Martina Voss-Tecklenburg leuchteten am 22. Juni 2019 im Alpenstadion von Grenoble, als die Bundestrainerin erste Glückwünsche von Angela Merkel öffentlich machte.