Zum Saisonabschluss klammert sich der BASF TC Ludwigshafen im Kampf um den Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga an den letzten Strohhalm. Nur mit Siegen an diesem Freitag, 13 Uhr, bei Blau-Weiss Neuss und im Heimspiel am Sonntag, 11 Uhr, gegen Rochusclub Düsseldorf hat der Aufsteiger noch eine theoretische Chance.

BASF-Trainer Denis Gremelmayr kennt den Meisterpokal bestens. Fünf Mal stemmte er ihn als Spieler in die Höhe. Am Sonntag sieht er das gute Stück zumindest wieder einmal aus der Entfernung, denn