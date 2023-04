Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alexander Winkler schien einer derjenigen zu sein, die den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verlassen. Doch es kam anders. Der Defensivspieler will sich im zweiten Jahr am „Betze“ durchsetzen. In der Partie beim 1. FC Magdeburg hat FCK-Trainer Marco Antwerpen wieder mehr Optionen.

Als Alex Winkler im Sommer 2020 von der SpVgg Unterhaching zum 1. FC Kaiserslautern kam, waren mit seiner Person große Hoffnungen verbunden. Der 1,90 Meter lange Innenverteidiger sollte dem Defensivverbund