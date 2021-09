Druck ist immer auf dem Kessel beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, diesmal noch etwas mehr. Zu seinem vierten Auswärtsspiel der Saison gastiert der FCK am Samstagabend (18 Uhr, live in der ARD, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim 1. FC Magdeburg. Die bisherigen drei Auswärtspartien in dieser Runde haben die Lauterer alle verloren und dabei noch kein Tor erzielt.

Götze bald wieder im Teamtraining?

Der FCK ist nach sechs von 38 Spieltagen Tabellen-15., Magdeburg ist Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Viktoria Berlin. Bei den Roten Teufeln lichtet sich das Lazarett allmählich: Abwehrspieler Kevin Kraus (zuletzt Knieprobleme) ist wie Mittelfeldmann Marlon Ritter (zuvor Muskelverletzung) am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bei Defensivspieler Felix Götze gibt es nach einer weiteren Untersuchung am Mittwochnachmittag wegen seiner Schädelverletzung erneut Positives zu vermelden. Er kann schon wieder Lauftraining absolvieren, und FCK-Trainer Marco Antwerpen hofft auf eine baldige Rückkehr Götzes ins Mannschaftstraining – wenn dessen Genesung weiter so schnell voranschreitet, womöglich schon nächste Woche. „Bei Felix sieht es gut aus“, meinte der FCK-Coach am Donnerstagnachmittag.

Max Hippe als neue Defensiv-Option

Eine neue Option für die Innenverteidigung, in der Marvin Senger zuletzt unglücklich agiert hat, ist der 23 Jahre alte, 1,94 Meter lange Last-Minute-Zugang Max Hippe von Borussia Dortmund II. „Er ist sehr fokussiert, macht einen guten Eindruck“, sagte Antwerpen.

Ausfallen wird indes Offensivmann Simon Stehle, er muss wegen eines grippalen Infektes passen. Zum Traditionsduell nach Magdeburg reisen rund 600 FCK-Anhänger – so viele Gästefan-Karten haben die Roten Teufel verkauft.

