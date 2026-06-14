Manuel Neuer mag glutenfreiem Kaiserschmarrn und erklärt seinen jungen Teamkollegen, was ein Walkman ist. Der Nationaltorwart präsentiert sich in einem Online-Format des DFB ungewöhnlich offen.

Houston (dpa) - Kurz vor seinem Länderspiel-Comeback hat Manuel Neuer (40) ungewöhnliche Einblicke in sein Privatleben gegeben. Und das im entspannten Talk der Teamoldies mit dem durch seine DFB-Rückkehr zum Ersatztorwart degradierten Oliver Baumann (36).

Im Youtube-Format «Auf'n Kaffee mit Manuel Neuer & Olli Baumann» des Deutschen Fußball-Bundes plauderte der 40-Jährige vor dem WM-Start heute (19.00 Uhr/ ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao über das Leben als Vater, das Älterwerden, richtige Ernährung, aber auch banale Dinge wie seinen Walkman.

Der Kleine

Was macht den Tag besser? Für Neuer keine Frage. Sein Sohn.

«Ich glaube, ich habe es schon angemerkt, wenn man nach Hause kommt und auch morgens, wenn ich ihn in die Kita bringe oder so. Die Zeit ist halt schon sehr besonders, muss ich sagen», erzählt Neuer.

Essen

Neuer setzt auf bewusste Ernährung. «Bei mir ist halt so, dass ich glutenfrei esse und mich ernähre und auch laktosefrei bin. Ich habe jetzt keine Allergie oder Intoleranz oder so, sondern weiß einfach, dass ich schneller wieder auch gesund und fit bin und dann wieder positiv ins nächste Training starten kann. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht seit 2017.»

Gluten ist ein Klebereiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt und bei vielen Menschen zu Symptomen der Unverträglichkeit führt. Für Neuer ist die selbstauferlegte Ernährungsform kein Verzicht. «Es gibt auch einen glutenfreien Kaiserschmarrn, also damit bin ich auch fein», sagt er.

Mit Oliver Baumann sprach Manuel Neuer vor dem WM-Start auch über private Dinge. Foto: Federico Gambarini/dpa

Walkman

Viele der jungen Teamkollegen im DFB-Team reden aus Neuers und Baumanns Sicht ein bisschen merkwürdig. «Ich glaube, wenn wir alle an dem gleichen Strang ziehen, dann ist es auch für uns okay, dass vielleicht die Sprache ein bisschen anders ist», scherzt Neuer. Für die Generation von Florian Wirtz und Jamal Musiala (beide 23) berichtet er von einer technischen Erinnerung - dem Walkman.

Während Baumann von seinem Discman aus den 1990er Jahren erzählt, mit dem man CDs abspielen konnte, geht Neuer noch einen Schritt zurück. «Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass am Anfang noch der Walkman gewesen ist, also Discman war ja schon High-End gewesen», sagt Neuer. Was ein Walkman sei, müsse er schon erklären, merkte Baumann an. «Kann man ja googeln, nee, also ist ja kein Problem», amüsiert sich Bayern-Torwart Neuer.