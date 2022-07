Nun laufen, springen und werfen die Schüler wieder: bei den Bundesjugendspielen. Sie kämen so in Bewegung, lernten den Umgang mit Sieg und Niederlage, sagen Befürworter. Stimmt das? Nein. Denn mit Freude am Sport hat das alles nichts zu tun. Höchste Zeit, die Spiele abzuschaffen. Zum Weiterlesen