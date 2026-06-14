Seit dieser Saison fährt in Cadillac ein elftes Team in der Formel 1. Geht es nach Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem bleibt es nicht dabei. Sein Interesse gilt China.

Le Mans (dpa) - Das nächste Formel-1-Team könnte im Fall einer weiteren Aufstockung aus China kommen. «Es geht nicht darum, einfach ein weiteres Team dazuzunehmen, sondern darum, das richtige Team dazuzunehmen. Und das richtige Team sehen wir in China», sagte Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem Medienberichten zufolge beim Klassiker 24 Stunden von Le Mans in Frankreich.

Der Funktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat vor Jahren die Erweiterung des Teilnehmerfelds in der Formel 1 angestoßen. Seit dieser Saison gibt es in dem US-Rennstall Cadillac ein elftes Team. Es sei längst deutlich, dass, wenn es einen weiteren Rennstall geben würde, «es hoffentlich einer aus China sein wird», sagte Ben Sulayem weiter.

Die BYD-Vizepräsidentin hat Interesse

Die derzeitigen Regularien würden einen zwölften Rennstall erlauben. Der chinesische Autoriese BYD wird als heißer Kandidat genannt. Vizepräsidentin Stella Li hat Interesse an einem Einstieg bekundet. «Ich mag die Formel 1, weil sie Leidenschaft und Kultur verkörpert und die Menschen davon träumen, in der Formel 1 zu sein», sagte Li bei der Peking-Motor-Show im April.

Mohammed Ben Sulayem will das Formel-1-Feld erweitern. (Archivbild) Foto: Bradley Collyer/dpa

Zuletzt soll sich die BYD-Vizepräsidentin beim Grand Prix von Monaco mit Ben Sulayem und Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali getroffen haben. Es wurde außerdem über Gespräche zwischen Li und dem langjährigen Red-Bull-Teamchef Christian Horner berichtet.

Ein Bewerbungsfahren ist zeit- und kostenintensiv. Sowohl der Weltverband Fia als auch der Rechteinhaber müssten einem Neueinstieg zustimmen. China ist ein wichtiger Automarkt, auch wenn er aktuell in der Krise steckt. Seit 2004 trägt die Formel 1 dort den Großen Preis in Shanghai aus.