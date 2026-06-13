Fußball Polizei nimmt bei WM-Spiel Bosnien-Fans aus Deutschland fest

WM 2026 - Kanada - Bosnien-Herzegowina
Bosnien-Fans auf der Tribüne.

Kanada und Bosnien-Herzegowina trennen sich bei der Fußball-WM schiedlich-friedlich 1:1. Auf der Tribüne sieht es anders aus. Zwei in Deutschland lebende Fans werden festgenommen.

Toronto (dpa) - Beim ersten Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft im kanadischen Toronto sind zwei Bosnien-Fans aus Deutschland festgenommen und angeklagt worden. Wie die örtliche Polizei am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte, wird den 27 und 25 Jahre alten Männern ein Angriff auf Polizeibeamte vorgeworfen. Die beiden Tatverdächtigen sollten am Samstagvormittag Ortszeit vor Gericht erscheinen.

Nach Angaben der Polizei waren Sicherheitskräfte während des Spiels Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (1:1) wegen einer Auseinandersetzung auf der Tribüne des Stadions alarmiert worden. Bei dem Versuch, einen Anhänger aus dem Stadion zu bringen, seien die Beamten mit Gegenständen beworfen worden.

Dabei seien zwei Polizisten leicht verletzt und vor Ort behandelt worden. Erst durch den Einsatz weiterer Sicherheitskräfte habe die Situation unter Kontrolle gebracht werden können. In der Folge seien die beiden Männer aus einer Fangruppe des bosnischen Teams heraus festgenommen worden.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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