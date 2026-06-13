Das Abschlusstraining absolvieren die deutschen Spieler noch im Stammquartier in Winston-Salem. Und sie zeigen dem Außenseiter Curaçao, dass sie vor Kraft strotzen.

Houston (dpa) - Die deutschen WM-Fußballer haben sich vor der Abreise zum ersten Gruppenspiel in Houston gegen Curaçao demonstrativ kraftvoll gezeigt. Beim Abschlusstraining im Stammquartier in Winston-Salem präsentierten sich etliche Akteure wie Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha oder auch Nick Woltemade bei hochsommerlichen Temperaturen in Muskel-Shirts.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann am Sonntag (19.00 Uhr/ ARD und MagentaTV) im überdachten und klimatisierten WM-Stadion in Texas auf einen top vorbereiteten und komplett einsatzfähigen Kader zurückgreifen.

Als Radfahrer zum Training unterwegs: Manuel Neuer ist bereit für sein Comeback im DFB-Tor. Foto: Jan Woitas/dpa

Denn alle Feldspieler und die Torhüter um den für sein Länderspiel-Comeback bereiten Münchner Manuel Neuer waren bei der letzten Übungseinheit auf der Anlage der Wake Forest University auf dem Platz.

«Wenn du das erste Spiel gewinnst...»

«Die Spannung steigt, jeder ist heiß aufs erste Spiel. Und jeder ist bei 100 Prozent», hatte Offensivspieler Deniz Undav bereits am Vortag verkündet. Der 29 Jahre alte Stuttgarter zeigte sich auch froh darüber, «dass das Stadion in Houston geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie im Training».

Alle Spieler sind bereit für Curaçao, auch Nico Schlotterbeck. Foto: Jan Woitas/dpa

Undav äußerte sich auch zur Bedeutung des Auftaktspiels in einem Turnier. «Ein guter Start wäre sehr wichtig. Wenn du das erste Spiel gewinnst, setzt du ein Zeichen.» Und zwar auch eines an die weiteren Gegner. Das sind in Gruppe E anschließend die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni im Finalstadion von East Rutherford bei New York.