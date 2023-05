Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2010 in Barcelona gewann Lisa Ryzih EM-Bronze, 2016 in Amsterdam EM-Silber. Jetzt, so kurz vor den Europameisterschaften in München, gibt die 33 Jahre alte Stabhochspringerin ihren Rücktritt bekannt. „Eine Karriere ist endlich“, sagte die promovierte Psychologie, „diese Endlichkeit ist körperlich bei mir angekommen“.

Man muss es sich vor Augen führen: Lisa Ryzih war 2003, also vor 19 Jahren, Jugendweltmeisterin in Sherbrooke und holte sich im Jahr darauf in Grosseto den Junioren-WM-Titel. Was