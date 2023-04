Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern wird in der Rückrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga gejagt werden. Ist der FCK für den Neustart gewappnet?

Am Mittwoch um die Mittagszeit landete der Flieger mit der Flugnummer XQ 141 aus Antalya in Frankfurt am Main. An Bord: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Vom 3. bis 11. Januar war der Tabellenvierte