Marlon Ritter hat sich beim 1. FC Kaiserslautern zu einem Führungsspieler entwickelt. Der Zweitligist plant folglich weiter mit dem Mittelfeldakteur und verlängerte dessen Vertrag. Dabei holte sich Ritter den Rat einer wichtigen Person ein.

Auf die gute Nachricht stieß Marlon Ritter mit seiner Frau und Freunden mit einem Rosé an. Am 30. Dezember informierte ihn sein Berater, dass sich beide Seiten einig seien. Der Vertragsverlängerung stand also nichts mehr im Weg.