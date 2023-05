Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eine Nachricht, die einiges bei den Eulen Ludwigshafen durcheinander wirbelte: Beim Handball-Bundesligisten TBV Lemgo-Lippe sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Am Sonntag noch hatten die Ostwestfalen in Ludwigshafen gespielt. Die Eulen konnten am Mittwoch nicht wie geplant nach Hannover reisen, wo am Donnerstag (19 Uhr) eigentlich das Gastspiel beim TSV Hannover-Burgdorf ansteht. Ob die Partie stattfinden kann, ist fraglich.

Der Plan sah folgendermaßen aus: Training am Mittwochvormittag in der Heimat, dann Busreise nach Hannover. Doch daraus wurde nichts. Am Mittwoch teilte der TBV Lemgo-Lippe mit, dass mehrere Corona-Fälle