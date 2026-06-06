An einer Wasserleitung der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) werden in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Mundenheimer Straße und des Berliner Platzes Arbeiten durchgeführt. Das haben die TWL am Freitag mitgeteilt. Laut dem Online-Serviceportal geht es um einen Abschnitt, der teilweise unter der Hochstraße Süd (B37) liegt. Dort finden gerade auch Arbeiten zur neuen Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke für Straßenbahnen statt. Anwohner seien bereits im voraus mit Schreiben informiert worden, so eine Sprecherin. Die Arbeiten, die nicht von den TWL selbst, sondern von der Firma Diringer und Scheidel erledigt werden, dienten der Sicherstellung der zuverlässigen Trinkwasserversorgung. Beginn der Arbeiten soll am Dienstag um 20 Uhr sein, am Mittwoch um 4 Uhr morgens sollen sie bereits abgeschlossen sein.