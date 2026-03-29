Weiterhin geht es auf den oberen Plätzen eng umkämpft zu. Über das Remis des Tabellendritten gegen den Primus freut sich der Zweitplatzierte aus der Nordpfalz.

FC Rodalben - VfB Reichenbach 1:1. Der FCR verpasste die Gelegenheit, mit einem Sieg an den Gästen vorbeizuziehen. Am Freitagabend lieferten sich beide Teams eine kampfbetonte Begegnung, in der Dennis Makein (13.) mit einem abgefälschten Ball zur Führung für den VfB traf. Im zweiten Abschnitt gab es fast keine klare Torchance mehr, da sich die Kontrahenten weitgehend neutralisierten. In der Nachspielzeit aber kam Elias Hakim über die linke Seite und passte von der Grundlinie auf Quincy Henderson, der ausglich. SV Palatia Contwig - SG Eppenbrunn 2:4. Nach einer Stunde Spielzeit führten die auswärtsstarken Gäste dank der Tore von Michael Wiktorski (25.) und Marco Schaaf (60.) mit 2:0. Die Contwiger Elf war spielerisch meist überlegen und glich per Doppelschlag von Kevin Schmidt (62.) und Tim Krieger (65.) aus. In der Folge blieb Palatia im Abschluss aber zu ungefährlich. Mit einem Konter und einem verwandelten Elfmeter beendeten die sehr effektiv spielenden Eppenbrunner ihre Negativserie mit drei punktlosen Spielen in Folge. Die Schützen zum 2:3 und 2:4: Tarek Rabahi (68.) und Andrei Roman (82.).

SV Mackenbach - TSG Kaiserslautern 2:3. Die TSG hatte den besseren Start und Isa Oskani (9.) gelang früh die Führung für die Buchenlocher, die Luis Perez nach 50 Minuten noch ausbaute. Der SVM stemmte sich gegen die Heimniederlage ausgerechnet gegen ein Team, das gegen den Abstieg kämpft. Heiko Batista Meier (70.) gelang der Anschlusstreffer und Florian Gashi konnte in der 89. Minute sogar ausgleichen. Doch die kalte Dusche folgte umgehend: Quasi im Gegenzug gelang Luca Decker das Tor zum Sieg der Gäste (90.).

SV Katzweiler - TSG Wolfstein-Roßbach 4:3. Der SVK kämpft gegen den Abstieg und konnte am Samstag überraschende, aber auch enorm wichtige drei Punkte gegen die ambitionierten Rowos sammeln. Nachdem der SVK in der Hinrunde noch 1:6 gegen die TSG verloren hatte, war Katzweiler diesmal das bessere Team und gewann verdient. Zum überragenden Spieler auf dem Platz avancierte ein Debütant: Der erst 20-jährige Henri Nafziger hütete erstmals das Tor des SVK in der Bezirksliga und parierte überragend. Die Gastgeber legten gut los, bereits in der 5. Minute gelang Marcel Meinen das 1:0. Auf den vermeidbaren 1:1-Treffer von Yannick Metzger (33.) antworteten Meinen per direktem Freistoß (45.) sowie Cedric Brozeit (59.) und Carlos Borger (73.). Obwohl die TSG ab der 65. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agierte, wurde es in der Schlussphase noch mal spannend. Metzger (85.) und Noah Donner (90.) verkürzten auf 3:4.

SG Portuguesa Kaiserslautern - SV Nanz-Dietschweiler 1:1. Der Tabellendritte empfing den Primus zum Topspiel. Und dieses hielt, was es versprach: Bezirksliga-Fußball auf höchstem Niveau. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe und kreierten immer wieder Torchancen. Die Partie veränderte sich in der 40. Minute, als ein Spieler der Gastgeber eine berechtigte Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl hatte der Tabellenerste erwartungsgemäß mehr Spielanteile, doch die Lauterer verteidigten stark und präsentierten sich in der Defensive kompakt, sodass der SV Nanz-Dietschweiler seine Überlegenheit kaum in nennenswerte Torgelegenheiten ummünzen konnte. Toni Klingel gelang in der 17. Minute der Führungstreffer für die Gäste, den Ricky Pinheiro wenig später egalisieren konnte (22.).

VfR Kaiserslautern - SV Battweiler 1:4. Der weiter sieglose Tabellenletzte VfR Kaiserslautern zeigte trotz der aussichtslosen tabellarischen Situation wie gewohnt eine sehr engagierte Leistung. Die Erbsenberger knüpften damit an die Vorwoche an, als sie sich beim SV Alsenborn einen Punkt erarbeitet hatten, und hielten auch gegen Battweiler gut dagegen. Der SVB, der mit dem Selbstvertrauen von vier gewonnenen Partien in Folge anreiste, hatte gegen das Schlusslicht zunächst Probleme. Giuseppe Inguanta bescherte dem VfR das nicht unverdiente 1:0 (30.). Danach fehlte nicht viel zum zweiten Treffer, ehe dem SVB durch Pablo Geßner das 1:1 gelang (45.). Im zweiten Abschnitt vergab der VfR eine weitere Riesenchance, ehe Andre Homberg die Partie per Doppelpack (52., 70.) dann doch zugunsten des Favoriten entscheiden konnte. In der 90. Minute gelang dem SVB noch das 4:1.

FV Kindsbach - SV Alsenborn 2:2. Die entscheidenden Momente gab es in dieser Partie jeweils am Ende der beiden Spieldurchgänge: Nach dem 1:0-Treffer von Lukas Epp (20.) drehten die Alsenborner die Partie per Doppelschlag in den Schlussminuten der ersten Hälfte. Ruben Schwind (45.) und ein Eigentor (45.+2) bescherten den Gästen die Pausenführung. Es dauerte bis zur Nachspielzeit der Partie, ehe der FVK dann doch eine Antwort fand: Marius Gossow sicherte der Heimelf mit seinem späten Tor noch einen Punkt (90.+4).

SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler - FV Ramstein 3:1. Während sich die Konkurrenz im Aufstiegsrennen gegenseitig die Punkte nahm, erledigte der dritte Aufstiegsaspirant SG Rockenhausen seine Hausaufgaben und gewann verdient. Der erste Durchgang gehörte bereits den Gastgebern, die in einer Situation aber Glück hatten, als FVR-Spieler Jonas Jung nur den Pfosten traf. Die SG vergab zunächst beste Chancen, ehe Luke Dunne einen Handelfmeter souverän verwandelte (40.). Der gleiche Spieler erhöhte in der 60. Minute erneut per Strafstoß auf 2:0. Die Ramsteiner stemmten sich gegen die drohende Pleite und entwickelten eine Druckphase. Diese brachte in der 84. Minute das Anschlusstor von Jonas Jung. Nach einem Konter gelang Simon April aber das entscheidende dritte Tor für die Heimelf (88.).