Die beim Traumstart noch so starke Defensive schwächelt: Der FK Pirmasens, der in der Fußball-Regionalliga mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien überrascht hatte, kassierte am Mittwochabend mit dem 2:3 (0:1) gegen den VfB Stuttgart II die dritte Niederlage in Folge.

„Wir bekommen derzeit zu einfache Gegentore“, stellte FKP-Trainer Patrick Fischer nach dem Abpfiff fest. In der Tat wirkte der gesamte Abwehrverbund bei allen drei VfB-Treffern ziemlich löchrig.