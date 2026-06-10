Was macht Sebastian Kehl nach seinem Abschied von Borussia Dortmund? Zu den Spurs nach London geht er laut Berichten jedenfalls nicht.

London (dpa) - Der ehemalige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wird laut Medienberichten nicht bei Tottenham Hotspur in der Premier League anheuern. Eine Einigung über eine Zusammenarbeit sei nicht zustande gekommen, hieß es beim TV-Sender Sky und der «Bild».

Kehl habe nach konkreten Verhandlungen abgesagt, da offenbar keine Übereinstimmung über die künftige strategische Ausrichtung des Londoner Fußballclubs erzielt werden konnte. Tottenham schwebte in der vergangenen Saison lange Zeit in Abstiegsgefahr und rettete sich als Tabellen-17. am Ende nur knapp.

Bei Borussia Dortmund war Kehl nach 24 Jahren als Spieler und Funktionär Ende März zu diesem Zeitpunkt überraschend ausgeschieden. Danach hatte es auch Spekulationen über ein mögliches Engagement beim Hamburger SV gegeben. Derzeit soll sich der 46-Jährige angeblich in Gesprächen mit weiteren Clubs aus Europa befinden.