Wo die Ski-WM 2031 stattfindet, bleibt auf dem Kongress des Verbandes Fis überraschenderweise offen. Dafür gibt es Buhrufe und Pfiffe.

Belgrad (dpa) - Der Ski-Weltverband Fis hat anders als erwartet noch nicht darüber entschieden, ob Oberstdorf 2031 die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination ausrichten darf. Beim Kongress in Belgrad hatte sich auch das slowenische Skisprung-Mekka Planica beworben.

Als überraschend verkündet wurde, dass die Entscheidung erst später getroffen werden soll, gab es Buhrufe und Pfiffe. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich offenbar zwischen beiden Kandidaten keiner eindeutig durchsetzen können.

Der Deutsche Skiverband ( DSV) und der bayerische Wintersport-Traditionsort hatten zuvor gehofft, dass Oberstdorf für 2031 zum vierten Mal als WM-Austragungsort ausgewählt wird. Dort hatte es zuletzt 2021 Titelkämpfe gegeben, sie waren inmitten der Corona-Pandemie als Geister-WM ohne Zuschauer in die Geschichte eingegangen.

Ursprünglich war eine deutsche Bewerbung für 2033 geplant. Weil sich die österreichischen Orte Ramsau und Bischofshofen jedoch nicht mehr für 2031 bewarben, hatte der DSV einen Strategiewechsel vollzogen - vorerst ohne Erfolg.