Gianni Infantino erinnert nach dem WM-Auftaktspiel der Schweizer an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Der FIFA-Präsident hat einen persönlichen Bezug.

San Francisco (dpa) - Gianni Infantino hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar (1:1) mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana erinnert. Der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA postete auf Instagram ein aktuelles Foto, das ihn mit dem offenbar eingeladenen Stéphane Bise zeigt, Präsident des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry. Sieben Spieler des Schweizer Amateurclubs starben bei dem Brand an Neujahr in der Bar Le Constellation, fünf weitere wurden teils schwer verletzt.

Bise zu dem WM-Spiel in San Francisco zu empfangen, sei für ihn von großer Bedeutung, schrieb Infantino. Es sei trotz der Freude über die WM wichtig, «einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren - unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry», schrieb der 56 Jahre alte FIFA-Präsident, der selbst aus dem Wallis stammt.

Bei dem Drama in Crans-Montana kamen insgesamt 41 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt. «Der Fußball lehrt uns Menschlichkeit, und wir sind in Gedanken bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Betroffenen», schrieb Infantino.