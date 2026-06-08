Sonne, Mariachi-Musik, Sombreros und gute Stimmung: Darauf hoffen Fans und Verantwortliche. Die Wettervorhersagen sind aber nicht besonders gut fürs Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt.

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Auftakt in die Riesen-WM könnte gleich zum Härtetest auch für die Fußballfans werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht auch das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen. Immer wieder wird für bestimmte Stadtteile sogar Alarmstufe Orange vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz ausgerufen.

Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und dem ehemaligen WM-Gastgeber Südafrika - der Auftakt in die XXL-WM mit 104 Spielen. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.

Das ist der Zeitplan für den WM-Auftakttag

Geöffnet wird das Stadion am Donnerstag bereits um 9.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ). Ab 11.30 Uhr (19.30 Uhr MESZ/ ZDF und MagentaTV) beginnt die etwa einstündige Eröffnungsfeier unter anderem mit Shakira, die erneut den WM-Song liefert. Um 13.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) beginnt die WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels.

Straßen geflutet, Metro-Zugänge gesperrt

Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, in der zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Morgens meist eher nur bewölkt, sollen nachmittags die Schauer und Gewitter einsetzen.

Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Straßen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden. Das zuständige Sekretariat rief immer wieder zu Vorsichtsmaßnahmen auf.

Ein Auftakt mit Gewittern und Wolkenbrüchen? Foto: Andrea Sosa Cabrios/dpa

Mehr als einmal wurde bereits Alarmstufe Orange ausgelöst. Dabei sollen unter anderem im Freien befindliche Gegenstände gesichert oder überschwemmte Straßen gemieden werden.

Demos, Proteste und Blockaden

Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Rentenreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten. Um auf die über 130.000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.

Das Aztekenstadion liegt im Süden der Metropole. Zum historischen Zentrum mit dem berühmten Zócalo, einst Schauplatz für die berühmte Startsequenz des James-Bond-Blockbusters «Spectre» und nun Ort eines riesigen Fan-Festes, sind es rund 20 Kilometer.